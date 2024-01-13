banner913
banner932
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
12 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı
13 0
 
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kazası...
68 0
Kıbrıs savaşın göbeğinde
Kıbrıs savaşın göbeğinde
25 0
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, Hollanda’da tanıtımda
16 0
“100 bin olsa ne yazacak?”
“100 bin olsa ne yazacak?”
97 0
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor
29 0
banner996
banner985

Beşiktaş, Santos'la çıktığı ilk maçta galip

banner989

Süper Lig'de Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'la çıktığı ilk maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Evindeki 3 maçlık mağlubiyet serisini bitiren siyah beyazlılarda genç Semih, bu haftayı da boş geçmedi.

banner974
Beşiktaş, Santos'la çıktığı ilk maçta galip
banner971

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi Beşiktaş, son haftalarda yıldızı parlayan genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un 62. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 

3. dakika sonra Milot Rashica ile fileleri sallayan siyah-beyazlı ekip, skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın skorunu 90+2'de Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ilan etti: 3-0

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Portekizli teknik adam Santos yönetimindeki ilk maçına çıkan Beşiktaş, karşılaşmayı 3 puanla kapattı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini aldı ve puanını 35'e çıkardı. Siyah-beyazlılar, sahasındaki 3 maçlık mağlubiyet serisine de son verdi.

Teknik direktör Şota Arveladze yönetiminde 5. maçına çıkan kırmızı-siyahlılar ise 4. kez yenildi. Bu sezon toplamda 10. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

Semih Kılıçsoy rüzgarı

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, gollerine devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8. Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki forvet, 5. kez ağları havalandırdı. Semih, gollerin tamamını üst üste son 4 maçta kaydetti. Semih Kılıçsoy, üst üste 4 müsabakada bulduğu 5 golle Omar Colley'in takımın en golcü oyuncusu ünvanına ortak oldu.

Rashica ligde 4 gole ulaştı

Siyah-beyazlı takımın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti. Ligde 19. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da sarsan Rashica, 14. müsabakada 4 gole ulaştı.

Fernandes, yine Karagümrük ağlarını havalandırdı

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan 2 maçta da gol attı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydeden Fernandes, ikinci maçta da skoru değiştirmeyi başardı.

Gedson Fernandes, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Amir Hadziahmetovic sakatlandı

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Bosna Hersekli futbolcu, Marcus Rohden ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Hadziahmetovic, 15. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.