Beşiktaş, Rize’de hata yapmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Mücadele, Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Karşılaşmanın açılış golü 16. dakikada geldi. Ghezzal'in çevirdiği topu filelerle buluşturan N'Koudou, takımını 1-0 öne geçirdi. Taraftar, soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, Gökhan Töre'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı.

Bu golden birkaç dakika sonra sahne alan Rachid Ghezzal, Beşiktaş adına durumu 3-0 yaptı.

Maçın son anları nefesleri kesti. Çaykur Rizespor önce İsmail'in golüyle durumu 3-1'e getirdi, ardından Dokovic skoru 3-2 yaptı.

Kalan süre başka gol olmadı ve Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve liderliğini korudu. 42 puanlı Çaykur Rizespor ise 13. sırada konumlandı.

