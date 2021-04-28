banner583
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
15 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
516 0
 
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
77 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
16 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
31 0
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
Zayıflamaya Yardımcı Bitki Çayları ve Faydaları
45 0
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
Cadillac Lyriq, görücüye çıktı
42 0
banner529
banner570

Beşiktaş, Rize’de hata yapmadı

banner476

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Beşiktaş, Rize’de hata yapmadı
Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.
Mücadele, Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Karşılaşmanın açılış golü 16. dakikada geldi. Ghezzal'in çevirdiği topu filelerle buluşturan N'Koudou, takımını 1-0 öne geçirdi. Taraftar, soyunma odasına bu skorla girdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan Beşiktaş, Gökhan Töre'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı.
Bu golden birkaç dakika sonra sahne alan Rachid Ghezzal, Beşiktaş adına durumu 3-0 yaptı.
Maçın son anları nefesleri kesti. Çaykur Rizespor önce İsmail'in golüyle durumu 3-1'e getirdi, ardından Dokovic skoru 3-2 yaptı.
Kalan süre başka gol olmadı ve Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltti ve liderliğini korudu. 42 puanlı Çaykur Rizespor ise 13. sırada konumlandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.