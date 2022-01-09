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Beşiktaş Rize'yi geçemedi

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, iki kez öne geçtiği Çaykur Rizespor deplasmanında sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Gol düellosuna sahne olan maçta iki kırmızı kart, bir penaltı vardı

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Beşiktaş Rize'yi geçemedi
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Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelede kazanan çıkmadı. Siyah-beyazlılar, Michy Batshuayi ve Emirhan İlkhan'ın golleriyle iki kez öne geçtiği Rize deplasmanında duran toptan yediği iki gole engel olamayınca bir puana razı oldu.
Beşiktaş'ın 17 yaşındaki futbolcusu Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile çıktığı Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.
Mücadelenin 86. dakikasında Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta ise Montero ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla, Beşiktaş ligde puanını 29'a, Çaykur Rizespor ise 18'e yükseltti.
ÖNDER KARAVELİ VE 12 FUTBOLCU RİZE'DE YER ALMADI
Siyah-beyazlı ekip eksikler nedeniyle 20. hafta mücadelesine sıkıntılı çıktı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe sahaya çıkamadı. Beşiktaş'ta takımın başında, futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta vardı.
Siyah-beyazlılar, koronavirüs ve sakatlık nedeniyle 12 oyuncusundan Çaykur Rizespor maçında yararlanamadı.
 
 
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