Beşiktaş, Redmond'ı tutmak istiyor

Beşiktaş, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelikli hedeflerden birisi Nathan Redmond’ı takımda tutabilmek

Spor Toto Süper Lig’in bitimine sayılı haftalar kala Beşiktaş yakaladığı ivme ile dikkat çekiyor. Gelecek hafta Adana Demirspor’a konuk olacak siyah beyazlılarda hazırlıklar da sürüyor.

Beşiktaş, depremzedeler yararına Bakü’de Sabah takımı ile hazırlık maçı yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş, bu maçta sakatlık yaşanmaması için oyuncularından özellikle dikkatli olmalarını istedi.

Siyah beyazlı ekip 34'üncü haftayı ise Gaziantep Futbol Kulübü karşısında hükmen galibiyet ile geçirecek.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon çalışmaları da sürüyor. İç transferde hedefteki isim NathanRedmond.

İngiliz futbolcunun, bonservisini elinde tutan Southampton kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Beşiktaş yönetimi, serbest oyuncu statüsüne geçecek 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Maddi konularda büyük uçurum olmasa da Redmond’ın eşinin ülkesi İngiltere’ye dönmek istemesi transferi zorlaştırıyor.

Redmond, Premier Lig’de istediği takımlardan teklif gelmesi durumunda rotayı Ada’ya çevirecek. Ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Beşiktaş yönetimi durumu yakından takip ediyor.



