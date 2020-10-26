Beşiktaş önce attı, sonra yattı

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 5 gol ve bir kırmızı kartın çıktığı maçı siyah beyazlılar 3-2 kazandı

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın 13. dakikasında Beşiktaş, Atiba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 39. dakikada Aboubakar'ın attığı penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. 48'de Larin, Beşiktaş'ın 3. golünü kaydetti.

Mücadelenin 67. dakikasında Josef de Souza gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takım golleri ise 76. dakikada Mesanovic ve 90+4'te Sacko'dan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor 5 puanda kalırken 3 hafta sonra galip gelen siyah beyazlılar puanını 7'ye yükseltti.

İlk yarının önemli anları:

1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı:

48. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Rosier'in yaptığı ortada arka tarafta Larin'in yatarak vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

53. dakikada Mesanovic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, top kaleci Ersin'de kaldı.

65. dakikada De Souza'nın Varela'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Alper Ulusoy, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. De Souza 67. dakikada hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

76. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye indirdi. Özer Özdemir'in şutuyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

82. dakikada ceza alanı içinde Özer Özdemir ile N'Sakala arasındaki mücadelenin ardından Özer yere düştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, pozisyonda herhangi bir faul olmadığına hükmetti.

89. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın sert şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan Lopes'in attığı topa hareketlenen Sacko, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.