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Beşiktaş kupada rahat turladı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u 4-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, iki golle öne çıktı

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Beşiktaş kupada rahat turladı
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Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor'u 4-0'lık skorla geçen Beşiktaş, tura uzanan taraf oldu.
Beşiktaş, 16. dakikada Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 36'da Cenk Tosun'un penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Cenk Tosun, 67. dakikada kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı. 87'de sahneye Ante Rebic çıktı. Beşiktaş skoru 4-0'a getirdi.
 
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