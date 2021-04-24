Beşiktaş kendine geldi

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Kevin N'Koudou attığı 2 golle, Rachid Ghezzal ise bir gol bir asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu

Vodafone Park Stadı'nda oynanan kritik mücadelede Beşiktaş güldü.

Cenk Tosun, Aboubakar ve Larin'den yoksun çıktığı maçta 'Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller, 4. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal ile 13 ve 65. dakikalarda Kevin N'Koudou'dan geldi. Sarı-kırmızılıların tek sayısını ise 6'da Pedro Henrique kaydetti.

Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 75'e yükseltti. Ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. 4. dakikada topun başına geçen Rachid Ghezzal, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-0. Cezayirli futbolcu Ghezzal, profesyonel kariyerindeki ilk penaltı golünü attı.

Kayserispor, 6. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Beşiktaş, 13. dakikada Kevin N'Koudou'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Siyah-beyazlılarda, Valentin Rosier 37'de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek, Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal, 50. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Kevin N'Koudou, 65. dakikada Rachid Ghezzal'in asistiyle topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, Kayserispor karşısında farkı 2'ye çıkardı: 3-1. N'Koudou kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol birden kaydederken, Ghezzal ise bu sezonki 15. asistini yaptı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Hes Kablo Kayserispor engelini 3-1'lik skorla aşarak şampiyonluk yolunda kritik bir üç puan elde etti.