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Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında Beşiktaş sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

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Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi
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Süper Lig'de Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u Beşiktaş Park'ta ağırladı. 
Mücadelenin 25. dakikasında Omar Colley, siyah beyazlıları öne geçirdi: 1-0. 40. dakikada Rashica maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. 
Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 7'ye yükseltirken ligde ilk mağlubiyetini alan EMS Yapı Sivasspor 5 puanda kaldı. 
 
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