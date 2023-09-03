Beşiktaş işi ilk yarıda bitirdi

Süper Lig'de Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u Beşiktaş Park'ta ağırladı.
Mücadelenin 25. dakikasında Omar Colley, siyah beyazlıları öne geçirdi: 1-0. 40. dakikada Rashica maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.
Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, puanını 7'ye yükseltirken ligde ilk mağlubiyetini alan EMS Yapı Sivasspor 5 puanda kaldı.
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