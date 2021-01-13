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Beşiktaş'ın tur bileti Larin'den

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Beşiktaş'ın tur bileti Larin'den
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Asisti yapan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu.
 
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