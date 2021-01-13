Beşiktaş'ın tur bileti Larin'den

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Asisti yapan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.