Beşiktaş'ın tur bileti Larin'den

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde sahneye Cyle Larin çıktı ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Asisti yapan isim ise Oğuzhan Özyakup oldu.

