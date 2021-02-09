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Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasının dijital projesi tanıtıldı

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Beşiktaş Kulübünün "Bırakmam Seni" bağış kampanyası kapsamında hazırlanan "Büyük Beşiktaş’ın Gücünü Tüm Dünyaya Göster" temalı dijital projenin tanıtımı yapıldı

Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasının dijital projesi tanıtıldı
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Vodafone Park'taki tanıtım toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, yöneticiler ile oyuncular Ersin Destanoğlu ve CyleLarin katıldı.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, geçen yıl başlattıkları "Bırakmam Seni" kampanyasının tarihi noktaya gelmesi için taraftarın vereceği katkının önemli olduğunu belirterek, "Bu katkıya ihtiyaç duyduğumuzu, taraftarların destekleriyle yürüyebileceğimizi, kulübü daha yukarılara çekebileceğimizi söyledik. 'Bırakmam Seni' kampanyasına devam ediyoruz. Biz bırakmıyoruz, bu seferkinin adı 'Kartal Pençesi' ve bugün saat 17.00'de devreye girecek." diye konuştu.
Tüm Beşiktaş taraftarını destekleri ve keyif almaları için projeye katkı vermeye davet eden Çebi, "Bir takımın atanı da tutanı da iyi olacak. Ersin ve Larin de burada. Atan da burada tutan da burada." ifadelerini kullandı.
"birakmamseni.org" adresinden taraftarlar projeye katılabilecek
Proje kapsamında siyah-beyazlı taraftarlar, fotoğraflarını sisteme yükleyerek dünyanın dört bir yanından Beşiktaşlıların yer alacağı büyük fotoğrafın içinde yer alabilecek.
"birakmamseni.org" internet sitesi üzerinden projeye katılan taraftarların fotoğraflarına; her birinde 1903 kişinin yer alacağı toplam 1903 bloktan oluşan dijital Kartal Pençesi tribününde yer verilecek.
Dijital tribündeki her koltuğun ücreti ise 20 lira, 5 dolar veya 4 avro şeklinde belirlendi. Taraftarlar, koltuk adeti seçerek istediği sayıda koltuk için destekte bulunabilecek.
 
 
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