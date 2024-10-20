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Beşiktaş ilk devreden işi bitirdi

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Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Ciro Immobile ve Rafa Silva attı

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Beşiktaş ilk devreden işi bitirdi
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Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva attı.
Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki puanını 20'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 11 puanda kalan Konyaspor ise 10. basamakta bulunuyor.
Hafta içi Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Gaziantep FK'ye misafir olacak.
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Konyaspor maçını da boş geçmedi ve siyah beyazlı takımdaki gol sayısını 12'ye çıkardı. Süper Lig'de 8. kez fileleri havalandıran Immobile, gol krallığı yarışında da ilk sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'in ilk iki haftasında attığı goller sonrası 5 maçtır fileleri havalandıramayan Rafa Silva da suskunluğunu Konyaspor maçında bozdu. Ligdeki gol sayısını 3'e çıkartan Portekizli'nin tüm kulvarlarda ise 5 gol, 3 asisti bulunuyor.
Rafa Silva'nın attığı golün pasını veren Ernest Muçi, Süper Lig kariyerindeki ilk asistini yaptı. Avrupa Ligi'nde 1 asisti bulunan Muçi'nin, Süper Lig'de ise 1 kez fileleri havalandırdı.
 
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