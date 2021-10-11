Beşiktaş'ı zor bir fikstür bekliyor

Beşiktaş, milli ara dönüşünde zor bir viraja giriyor. Siyah-beyazlılar, 23 günde 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kritik maça çıkacak

Sergen Yalçın ve öğrencilerini bekleyen ilk sınav, MedipolBaşakşehir. Siyah-beyazlıların 15 Ekim'de başlayacağı kritik fikstürü, 6 Kasım'da Trabzonspor mücadelesi ile son bulacak.

Beşiktaş'ı, 23 günlük süreçte 2 Sporting Lizbon karşılaşması bekliyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli rakibi ile 19 Ekim'de Vodafone Park'ta, 3 Kasım'da ise deplasmanda mücadele edecek.

Bu 6 maçlık süreçte Beşiktaş, Galatasaray ile de karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 25 Ekim'de konuk edecek.

Sakat oyunculardan iyi haberler

Beşiktaş'a, bu zorlu viraja girmeden önce sakatlığı bulunan oyunculardan güzel haberler geliyor. RachidGhezzal, Welinton, Necip Uysal ve AlexTeixeira’nın sakatlıkları tamamen geçti.

CyleLarin ve AtibaHutchinson, tedavileri biten diğer isimler. Francisco Montero da karantinadan çıktı.

MiralemPijanic ve Mehmet Topal'ın tedavi sürecinde ise sona gelindi. İki futbolcunun kontrollerinden sonra durumlarının iyi olması halinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacakları belirtildi.

Siyah-beyazlılarda, KevınN’Koudou’nun sakatlığı devam ediyor. Tedavisinin 1 hafta daha sürmesi beklenen Fransız oyuncunun durumu, Galatasaray derbisi öncesinde netleşecek.

Elinden ameliyat geçiren Kenan Karaman ise MedipolBaşakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

