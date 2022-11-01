Beşiktaş gözünü derbiye çevirdi

Beşiktaş'ta gözler, Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptığı bildirildi

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın, saha içindeki yerleşimden prese kadar birçok konuda futbolcularıyla tek tek görüşerek isteklerini aktardığı ifade edildi.

Galatasaray'ın özellikle hücum yönünü analiz ettiren Şenol Güneş, top rakipteyken pozisyon almayı oyuncularına ezberletmeye çalışacak.

Şenol Güneş'in, saha içi dizilişinde henüz radikal değişiklik yapmayı düşünmediği belirtildi.

Tecrübeli teknik direktörün, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar ufuk dokunuşlarla yetinmeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisine 4-3-3 dizilişiyle çıkması bekleniyor. Oyuncu tercihleri ise antrenmanların ardından belirlenecek.

