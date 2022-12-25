Beşiktaş, Gaziantep'te 1 puanla yetindi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, zirve yolunda yara aldı

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp (Dk. 72 Sagal), Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 88 Halil İbrahim Pehlivan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arda Kızıldağ), Figueiredo (Dk. 78 Markovic), Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 67 Muleka), Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Nkoudou (Dk. 46 Redmond), Umut Meraş (Dk. 67 Masuaku), Atiba (Dk. 46 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Weghorst

Goller: Dk.71 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 87 Weghorst (Beşiktaş)



Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sonrası çıktığı ilk Süper Lig maçında Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Kalyon Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Ev sahibi Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile 71. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Beşiktaş, 87. dakikada Hollandalı golcüsü Wout Weghorst ile eşitliği yakaladı: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 23'e, Gaziantep FK ise 17'ye çıkardı.

Sahaya taraftar girdi

Bu arada Karşılaşmanın 70. dakikasında bir taraftar kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Maçın bir süre durmasına neden olan taraftarı kaleci Günay Güvenç yakaladı. Daha sonra güvenlik elemanları bu taraftarı, sahadan çıkardı.



