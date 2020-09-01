Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak. Galatasaray Neftçi Bakü'yü elerse, Renova-Hajduk maçının tur atlayanı ile karşılaşacak. Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Ventspils-Rosenborg maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının 3. eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.



Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.



İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.



Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.