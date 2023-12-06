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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için deplasman seyircisi kararı
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.
Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.
 
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