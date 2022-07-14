banner762
banner815
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
Kaymaklı’dan yeni sezona merhaba
9 0
Göçmenköy’de 4 imza birden
Göçmenköy’de 4 imza birden
91 0
 
Hem serin hem şifa kaynağı
Hem serin hem şifa kaynağı
17 0
Nereye gidiyoruz?
Nereye gidiyoruz?
37 0
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
Arda, mavinin sonsuzluğunda selamlandı   
26 0
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak
20 0
Düşündüren bir paylaşım
Düşündüren bir paylaşım
31 0
banner797

Beşiktaş Emrecan ve Emirhan'ı istiyor

banner476

Beşiktaş’ta sezon hazırlıkları devam ediyor... Siyah beyazlılar, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak istiyor

banner825
Beşiktaş Emrecan ve Emirhan'ı istiyor
Beşiktaş Avusturya’da hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, 16 Temmuzda ilk etap kampını tamamlayacak.
Teknik direktör ValerienIsmael, 20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampından önce ve sonra yönetimine rapor verecek.
Beşiktaş'ın transfer harekatı, Fransız hocanın istekleri doğrultusunda devam edecek. Siyah beyazlılar, bir yabancı futbolcuya daha imza attırmayı hedefliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, yerli oyuncu rotasyonunu da güçlendirmek istiyor. İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu için temaslar devam ediyor. Genç futbolcular için kulüpleriyle önemli aşama kaydedildi.
Siyah beyazlılar, şartların oluşması halinde iki futbolcunun transferini tamamlayacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.