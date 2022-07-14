Beşiktaş Emrecan ve Emirhan'ı istiyor

Beşiktaş’ta sezon hazırlıkları devam ediyor... Siyah beyazlılar, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş Avusturya’da hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, 16 Temmuzda ilk etap kampını tamamlayacak.

Teknik direktör ValerienIsmael, 20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampından önce ve sonra yönetimine rapor verecek.

Beşiktaş'ın transfer harekatı, Fransız hocanın istekleri doğrultusunda devam edecek. Siyah beyazlılar, bir yabancı futbolcuya daha imza attırmayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, yerli oyuncu rotasyonunu da güçlendirmek istiyor. İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu için temaslar devam ediyor. Genç futbolcular için kulüpleriyle önemli aşama kaydedildi.

Siyah beyazlılar, şartların oluşması halinde iki futbolcunun transferini tamamlayacak.

