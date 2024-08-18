Beşiktaş, dört dörtlük

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.
Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş, ikinci hafta maçında Antalyaspor'u 4-2 yenerek puanını 6'ya çıkardı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 23'te Ciro Immobile, 56'da Rafa Silva ve 90+5'te Muci kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 1. ve 51. dakikada Samudio'dan geldi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını bay geçerken, Antalyaspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
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