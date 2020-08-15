Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı

Gökhan Gönül'ün ayrılması sonrası sağ bek arayışına giren Beşiktaş, Roma’dan Davide Santon’u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki İtalyan oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Geçen sezon Roma formasıyla 21 resmi maça çıkan Santon, gol veya asist kaydedemedi.
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