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Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı

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Beşiktaş, Roma'da forma giyen sağ bek Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş Davide Santon ile anlaştı
Gökhan Gönül'ün ayrılması sonrası sağ bek arayışına giren Beşiktaş, Roma’dan Davide Santon’u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki İtalyan oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Geçen sezon Roma formasıyla 21 resmi maça çıkan Santon, gol veya asist kaydedemedi.
 
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