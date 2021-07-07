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Beşiktaş, Costa ve Teixeira'dan haber bekliyor

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Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin alınmasını istediği oyuncular için yoğun mesai harcıyor. Transferde hücum bölgesiyle alakalı girişimlerine devam eden yönetim, Diego Costa’dan haber bekliyorBeşiktaş yönetimi, teknik heyetin alınmasını istediği oyuncular için yoğun mesai harcıyor. Transferde hücum bölgesiyle alakalı girişimlerine devam eden yönetim, Diego Costa’dan haber bekliyor

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Beşiktaş, Costa ve Teixeira'dan haber bekliyor
Brezilya asıllı İspanyol oyuncuya, son teklifini ileten siyah beyazlılar gelecek cevaba göre çalışmalarına yön verecek. Bonservisi elinde olan AlexTeixeira ile de temaslar devam ediyor.
Tecrübeli futbolcuyla imza parasıyla ilgili pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşerek bu transferi bitirmeye çalışacakları gelen haberler arasında.
Diğer yandan Beşiktaş, az sayıda oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda CyleLarin, Kanada Milli Takım kampında bulunuyor.
Vida ise Hırvatistan Milli Takımı'yla uzun bir Avrupa Şampiyonası geçirdiği için tatilde. Josef De Souza ve Welinton’un da karantina süreci devam ediyor.
Umut Nayir ise transfer görüşmesi yapmak için izinli. Kiralık sözleşmeleri sona eren Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Kartal Kayra Yılmaz ise çalışmalarda yer alıyor.  
 
 
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