Beşiktaş bir bir eriyor

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla son iki maçta 4 puan kaybetti. Sivas temsilcisi ise ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, şampiyonluk yolunda 2 puan daha bıraktı. Mücedele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla lider Beşiktaş ligde puanını 72'ye, yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor ise 51'e yükseltti. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İkinci yarıda sahaya çıkamayan Kamerunlu golcünün yerine Kevin N'Koudou oyuna dahil oldu. Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 4 Eylül Stadı'nın ışıklarında yaşanan problem nedeniyle oyun 77. dakikada durdu. Fırat Aydınus, oyuncularla yaptığı görüşme sonrası maça devam edildi. Karşılaşmanın sonuna en az 9 dakika ilave edildi. Mücadelenin uzatma dakikalarında da gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.