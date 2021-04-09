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Beşiktaş, Belhanda'nın peşinde

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Beşiktaş, Galatasaray'ın eski futbolcusu YounesBelhanda'yı kadrosuna katmak istiyor

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Beşiktaş, Belhanda'nın peşinde
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Galatasaray'ın bir süre önce sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda için siyah-beyazlı kulüp girişimlere başladı.
Yunanistan'ın Gazetta internet sitesi, Beşiktaş Kulübü'nün 31 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüştüğünü iddia etti.
Habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Fransa'dan Bordeaux Kulübü de Belhanda ile ilgileniyor. Faslı oyuncusunun geleceği ile ilgili kararı 1 ay içinde verecek.
Olimpiakos'un da transfer listesinde yer alan Belhanda, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde yeni sezonda siyah beyazlı formayı giyecek.
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor'la 2-2 kalan Galatasaray'da maçın ardından YounesBelhanda yöneticileri ve çimi eleştirince Sarı-kırmızılı kulüp Faslı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
 
 
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