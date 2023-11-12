Beşiktaş, Başakşehir'i tek golle geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi. Beşiktaş'ta 18 yıl aranın ardından teknik direktörlüğe gelen Rıza Çalımbay ilk maçını 3 puanla tamamladı

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılar, Jackson Muleka'nın 55. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş puanını 22'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Başakşehir ise 9 puanda kaldı.

5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

GOL 55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

