Beşiktaş, Ankaragücü'ne takıldı

Süper Lig'de Beşiktaş 90+3'te yediği golle Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. 52. dakikada 2-0 öne geçen Kara Kartal, skoru koruyamadı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puan kaybetti. Ankaragücü ise geri dönüşüyle çok önemli 1 puan kazandı

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 45 ve 52. dakikalarda kendi kalesine Kulusic attı.Konuk ekibin golleri ise 65 ve 90+2. dakikada penaltıdan Paintsil kaydetti.Ayrıca siyah beyazlılarda Nkodou 5. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 71'e, Ankaragücü ise 37'ye yükseltti.

1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.



5. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda, kaleci topu kurtardı.



11. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



45. dakikada Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.



45+4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rosier'in sağdan sert ortaladığı topu Kulusic, altı pasta kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

62. dakikada Geraldo'nun pasıyla sağdan çizgiye inen Kitsiou, topu Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda, meşin yuvarlak Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Hırvat oyuncudan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada topun başına geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Larin meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Korcan'da kaldı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-2.