Beşiktaş, Al-Musrati'nin bonservisini aldı

Beşiktaş Kulübü, ara transfer döneminde Braga'dan kiraladığı Ali Mohamed Al Musrati'nin bonservisinin alındığını açıkladı. Libyalı futbolcu için ödenen bonservis ücreti, kulüp tarihine geçti

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al-Musrati ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'ua (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş tarihinin en pahalısı

Al-Musrati, 11 milyon euroluk transfer bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

