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Beşiktaş ahlarla vahlarla kazandı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı

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Beşiktaş ahlarla vahlarla kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile Beşikta karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’nda oynanan maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.

Mücadele, konuk Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. 

Müsabakanın 20. dakikasında Wout Weghorst, penaltı vuruşunda Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'ye takıldı.

90. dakikada Bitexen Giresunspor'da Oğulcan Çağlayan, topu ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı

Bu galibiyetle 18 puana ulaşan Beşiktaş, maç fazlasıyla Adana Demirspor ile liderliği paylaştı. Bitexen Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

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