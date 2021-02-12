Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu FrancisoMontero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

22 yaşındaki İspanyol stoperin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sağlık durumu ile alakalı siyah-beyazlılar kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero’nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir. Montero’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

