Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlandığını açıkladı. Kosovalı futbolcu, Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'nın Güney Kıbrıs'la oynadığı maçta sakatlanan Milot Rashica'nın saplık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı takımın açıklamasında Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi. Açıklamada Rashica'nın tedavisine başlandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı, "Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

MILOT RASHICA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon Milot Rashica 12 maçta süre aldı.

Rashica bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist kaydetti.

