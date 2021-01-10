Beşiktaş'a Hatayspor çelmesi

Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında AtakaşHatayspor'ladeplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlik sonuçlandı ve siyah-beyazlıların 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 18. haftasında lider Beşiktaş deplasmandaAtakaşHatayspor ile 2-2 berabere kaldı

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Aboubakar, 41. dakikada da Larin attı.

Hatayspor'un golleri ise 7. ve 23. dakikalarda Boupendza'dan geldi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonucun ardından puanıı 35'e yükseltti.

Ev sahibi AtakaşHatayspor ise puanını 28 yaptı.

İlk Yarı

GOL 6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

GOL 7. dakikada AtakaşHatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

GOL 23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

GOL 41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

Müsabakanın ilk yarısı, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

