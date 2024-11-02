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Beşiktaş'a evinde büyük şok

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Ligde üst üste 2. mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, zirve yolunda ağır yara aldı

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Beşiktaş'a evinde büyük şok
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Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'a derbide 2-1 kaybeden Beşiktaş, 11. haftada Kasımpaşa'yı ağırladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Beşiktaş, 45+3. dakikada Muçi'nin ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya konuk Kasımpaşa iyi başladı.

54. dakikada Claudio Winck'in golüyle eşitliği yakalayan konuk Kasımpaşa, 70. dakikada deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti.

Takımının ilk 2 golün asistini yapan Mamadou Fall, 88. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 90+1'de 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Ligdeki namağlup ünvanı geçen hafta derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşadı.

2024-2025 sezonunda sahasında ilk kez yenilen ve 20 puanda kalan siyah-beyazılar, lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı 5'e indiremedi.

Bu sezon ligdeki tüm galibiyetlerini deplasmanda yaşayan Kasımpaşa ise puanını 14'e çıkardı.

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