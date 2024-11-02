Beşiktaş'a evinde büyük şok

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Galatasaray'a derbide 2-1 kaybeden Beşiktaş, 11. haftada Kasımpaşa'yı ağırladı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Beşiktaş, 45+3. dakikada Muçi'nin ayağından bulduğu golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıya konuk Kasımpaşa iyi başladı.
54. dakikada Claudio Winck'in golüyle eşitliği yakalayan konuk Kasımpaşa, 70. dakikada deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti.
Takımının ilk 2 golün asistini yapan Mamadou Fall, 88. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 1-3
Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 90+1'de 2. sarıdan kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Ligdeki namağlup ünvanı geçen hafta derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, bu sezonki 2. mağlubiyetini yaşadı.
2024-2025 sezonunda sahasında ilk kez yenilen ve 20 puanda kalan siyah-beyazılar, lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı 5'e indiremedi.
Bu sezon ligdeki tüm galibiyetlerini deplasmanda yaşayan Kasımpaşa ise puanını 14'e çıkardı.