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Beşiktaş'a evinde büyük şok

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Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle zirvede puanlar eşitlendi

Beşiktaş'a evinde büyük şok
Vodafone Park'ta oynanan konuk Fatih Karagümrük, Bertolacci'nin 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Ev sahibi Beşiktaş, 55. dakikada Ghezzal ile eşitliği yakaladı: 1-1
Fatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.
Konuk ekip eksik kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu, Fabio Borini 81. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan sürede başka gol gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı.
81 puanda kalan Beşiktaş, averajla liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise puanını 60'a çıkardı.Beşiktaş, son haftada Göztepe'ye konuk olacak.
 
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