Beşiktaş'a evinde büyük şok

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş, konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Konuk ekip maçı 10 kişi tamamladı. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1 yenmesiyle zirvede puanlar eşitlendi

Vodafone Park'ta oynanan konuk Fatih Karagümrük, Bertolacci'nin 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Beşiktaş, 55. dakikada Ghezzal ile eşitliği yakaladı: 1-1

Fatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic, 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Konuk ekip eksik kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu, Fabio Borini 81. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

81 puanda kalan Beşiktaş, averajla liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise puanını 60'a çıkardı.Beşiktaş, son haftada Göztepe'ye konuk olacak.

