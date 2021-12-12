Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u son bölümde bulduğu gollerle 4-2 mağlup ederek ligde 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kayserispor'u 4-2 yendi.

Beşiktaş'ın golleri 45. dakikada Larin, 84. ve 90. dakikalarda Batshuayi ve 90+6'da Güven Yalçın'dan geldi. Kayserispor'un gollerini ise 38. ve 71. dakikalarda Thiam kaydetti.

Michy Batshuayi, bu sezon 6. golünü attı. Thiam'ın bu sezonki 8. golü oldu.

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.

