Beşiktaş 5 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kayserispor'u 4-2 yendi.
Beşiktaş'ın golleri 45. dakikada Larin, 84. ve 90. dakikalarda Batshuayi ve 90+6'da Güven Yalçın'dan geldi. Kayserispor'un gollerini ise 38. ve 71. dakikalarda Thiam kaydetti.
Michy Batshuayi, bu sezon 6. golünü attı. Thiam'ın bu sezonki 8. golü oldu.
Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 19 puanda kaldı.
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