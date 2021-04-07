Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş, sahasında A.Alanyaspor'u 3-0 yenerek 2 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Goller Cenk, Ghezzal ve N'Koudou'dan geldi. Maçtaki 3 golün de asistini yapan Atiba, geceye damga vurdu

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N'Koudou)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 71 Siopis), Davidson, Babacar (Dk. 66 Kadzior)

Gol: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N'Kouduo (Beşiktaş)



Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Vodafone Park'ta oynanan kritik karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun'un 11. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlıların ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.

Siyah-beyazlı ekip, Rachid Ghezzal'in 58. dakikadaki müthiş golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Maçın skorunu 85. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ilan etti: 3-0

Karşılaşmadaki 3 golün de asistini yapan 38 yaşındaki Atiba, geceye damgasını vurdu.

