Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 86 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Atiba (Dk. 86 Necip Uysal), Larin, Cenk Tosun (Dk. 71 N'Koudou)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 71 Efkan Bekiroğlu), Berkan Kutlu, Bareiro (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 71 Siopis), Davidson, Babacar (Dk. 66 Kadzior)
Gol: Dk. 11 Cenk Tosun, Dk. 57 Ghezzal, Dk. 85 N'Kouduo (Beşiktaş)
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
Vodafone Park'ta oynanan kritik karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun'un 11. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlıların ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.
Siyah-beyazlı ekip, Rachid Ghezzal'in 58. dakikadaki müthiş golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Maçın skorunu 85. dakikada Georges-Kevin N'Koudou ilan etti: 3-0
Karşılaşmadaki 3 golün de asistini yapan 38 yaşındaki Atiba, geceye damgasını vurdu.
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