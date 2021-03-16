banner583
banner590
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
8 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
11 0
 
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
Ünüvar: Hayat kırıcı bir ralli gibidir
26 0
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
Limasol'da Covid-19'u hiçe sayan karnaval
33 0
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
Rallinin ilk birincisi Mazhar Ünüvar
78 0
Fenerbahçe evinde kayıp
Fenerbahçe evinde kayıp
14 0
44 0
banner529
banner570

Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde

banner476

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı

Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan, Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma, 3-2'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin açılış golü, 17. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Bu golden 5 dakika sonra sahne alanDomagoj Vida, farkı 2'ye çıkarttı ve soyunma odasına 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Medipol Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle farkı 1'e indirdi. 77. dakikada oyuna giren Giuliano, birkaç saniye sonra topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı ve skora 2-2 ile denge geldi.

Mücadelede normal süre bu skorla tamamlandı ve karşılaşmada uzatma devreleri başladı.

İlk uzatma devresinde 102. dakika oynanırken topla buluşan Cyle Larin, köşeye yaptığı vuruşla siyah beyazlıları yeniden öne geçirdi: 3-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve rakibini mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti oldu.

10 yıl sonra final

Beşiktaş, kupada 10 yıl sonra ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Son olarak 2010-2011 sezonunda kupada şampiyonluk maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, o dönemki ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltı vuruşları sonucunda devirerek zafere ulaşmıştı.

Yine aynı skor

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da Medipol Başakşehir'i aynı skorla mağlup etti.

İlk olarak Vodafone Park'ta, ligin 9. haftasında karşı karşıya gelen iki ekibin düellosu, geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda devam etmişti. Son olarak bugün kupa mesaisinde kozlarını paylaşan iki takım arasındaki mücadele, yine Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.