Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'i uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan, Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma, 3-2'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin açılış golü, 17. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Bu golden 5 dakika sonra sahne alanDomagoj Vida, farkı 2'ye çıkarttı ve soyunma odasına 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Medipol Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle farkı 1'e indirdi. 77. dakikada oyuna giren Giuliano, birkaç saniye sonra topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı ve skora 2-2 ile denge geldi.

Mücadelede normal süre bu skorla tamamlandı ve karşılaşmada uzatma devreleri başladı.

İlk uzatma devresinde 102. dakika oynanırken topla buluşan Cyle Larin, köşeye yaptığı vuruşla siyah beyazlıları yeniden öne geçirdi: 3-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve rakibini mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk finalisti oldu.

10 yıl sonra final

Beşiktaş, kupada 10 yıl sonra ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Son olarak 2010-2011 sezonunda kupada şampiyonluk maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, o dönemki ismiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u penaltı vuruşları sonucunda devirerek zafere ulaşmıştı.

Yine aynı skor

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da Medipol Başakşehir'i aynı skorla mağlup etti.

İlk olarak Vodafone Park'ta, ligin 9. haftasında karşı karşıya gelen iki ekibin düellosu, geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda devam etmişti. Son olarak bugün kupa mesaisinde kozlarını paylaşan iki takım arasındaki mücadele, yine Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı.