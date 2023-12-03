Beşiktaş 1 puana razı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Çankaya, Mert Çetin, Mujakic, Alper Uludağ (Dk. 81 Hanousek), Ali Kaan Güneren (Dk. 82 Chatzigiovanis), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu (Dk. 81 Rodrigues), Cephas (Dk. 86 Dokanovic), Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan (Dk. 86 Amartey), Gedson Fernandes, Hadziahmetovic (Dk. 55 Chamberlain), Zaynutdinov (Dk. 55 Cenk Tosun), Muleka, Aboubakar (Dk. 72 Rebic)

Goller: Dk. 21 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 74 Chamberlain (Beşiktaş)



Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşılaştı.

Ev sahibi takım 21. dakikada Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti.

İkinci yarının 74. dakikasında Oxlade-Chamberlain, siyah beyazlılara beraberliği getiren golü kaydetti.

1-1 sona eren maçın ardından Ankaragücü puanını 17'ye Beşiktaş ise 26'ya yükseltti

18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

74. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Chamberlain'in düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cephas, rakibini geçerek ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

