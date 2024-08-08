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Beş takım Burdur'da kamp yapacak

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Süper ligden dört Birinci ligden 1 takımımız kamp için Burdur'u tercih ederken ilk olarak DTB son olarak da Mormenekşe takımları kamp gerçekleştirecek

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Beş takım Burdur'da kamp yapacak
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Aksa Liglerinde 2024-25 futbol sezonu için hazırlıklarını sürdüren takımlar kamp çalışmaları için adreslerini belirlemeye başladı.
Yenicami, Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Esentepe ve Mormenekşe hazırlık kamplarını Burdur’da gerçekleştirecek.
Ağustos sonuna doğru Antalya'ya uçacak olan takımlar rakım olarak yüksek bölgede bulunan Burdur'a otobüs yolculuğu ile geçerek kamplarını gerçekleştirecekler.
Süper ligden dört Birinci ligden 1 takımımız kamp için Burdur'u tercih ederken ilk olarak DTB son olarak da Mormenekşe takımları kamp gerçekleştirecek.
Doğan Türk Birliği (19-25 Ağustos)
Esentepe (21-26 Ağustos)
A. Yeşilova (25-30 Ağustos)
Yenicami (26 Ağustos-1 Eylül)
Mormenekşe (2-6 Eylül)
 
 
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