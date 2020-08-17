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Bernard Mensah Beşiktaş’a imzayı attı

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Beşiktaş, Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu kendisini bir sezonluğuna Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı

Bernard Mensah Beşiktaş’a imzayı attı
Beşiktaş, Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcuyu sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllığına renklerine bağladı.
Mensah transferi için Hes Kablo Kayserispor'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeneceği biliniyordu.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 25 maçta 2.128 dakika sahada kalan Mensah, 5 gol 8 asistlik katkı vermişti.
Öte yandan Mensah'ın dün akşam ilk kez takımla antrenmana çıktığı bildirildi.
 
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