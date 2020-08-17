Bernard Mensah Beşiktaş’a imzayı attı

Beşiktaş, Mensah transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcuyu sağlık kontrollerinin ardından 1 yıllığına renklerine bağladı.
Mensah transferi için Hes Kablo Kayserispor'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeneceği biliniyordu.
Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 25 maçta 2.128 dakika sahada kalan Mensah, 5 gol 8 asistlik katkı vermişti.
Öte yandan Mensah'ın dün akşam ilk kez takımla antrenmana çıktığı bildirildi.
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