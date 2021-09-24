Berna Gözbaşı: Gençleri bize emanet edin

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, TRT SPOR'a yaptığı özel açıklamada Emre Demir transferinin detaylarını aktarırken, ailelere "Çocuklarınızı bize emanet edin" mesajı verdi

Yukatel Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

Gözbaşı, Emre Demir transferinden altyapı sistemine kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

Kulübün yöneliminin gençler üzerine olduğunu belirten Gözbaşı, "Oldukça zor dönemler yaşadık ama Kayserispor’u artık asansör takım olmaktan kurtarıp Türkiye ve Avrupa’da gerçek anlamda futbol kulübü olacak bir takım ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Burada da odak noktamız altyapı. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini yeterince gördüm, anladım. Bunun artık bilincindeyim. Geldiğimizden beri altyapıyla ilgileniyorum." dedi.

Gözbaşı, Emre Demr transferine ilişkin şu sözleri sarf etti:

"Emre’nin yaşından dolayı, UEFA kurallarından dolayı 18 yaşının altında olduğu için, her şeyi kuralına, kitabına uygun yapmamız gerekiyordu. Emre 18 yaşında Ocak’ta girecek. Kulübümüzden ayrılışı ya Ocak’ta ya da sezon sonunda olacak.

Süre almadığı yönünde bazı eleştiriler okuyorum. Doğan giderken bizim kalecimizdi. Lung iyileştikten sonra da hataları olsa da Doğan’ı kadrodan almadık. Emre’nin hazırlık kampında bir sakatlığı oldu, o yüzden takıma hemen katılamadı. Çok şükür sakatlığını atlattı. Bundan sonra elbette hocamız değerlendirecektir. Yoksa biz oynatmadığımız oyuncuyu Barcelona’ya göndermiş durumda değiliz."

Emre Demir'in transferiyle ilgili detaylara değinen Gözbaşı, "İspanya Ligi’nde bu rakamlar anormal değil. Tabii Emre için yüksek bir rakam var, demek ki beklentileri yüksek. İkinci satışta % 20 payımız var. Devre arasında gidebilir, öyle olursa artı bir rakam var. Oynaması durumunda bonuslar var. Bu rakam 3 milyon avro’lara kadar gidebiliyor. Buradan tüm ailelere sesleniyorum. YukatelKayserispor altyapısı artık Doğan gibi, Emre gibi daha çok hikayeler yazmak istiyor. Tesislerimiz çok uygun. Akademinin başına uluslararası vizyonu olan bir hoca adayımız var. Hatta bugün biriyle görüştüm, çok kısa zamanda karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

