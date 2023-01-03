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Berkem’den ‘Derneğe Sahip Çıkın’ çağrısı

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Futbolcular Derneği Başkanı BerkemKorbay, genel kurul yapma için 3. kez çağrı yapılmasına karşın aday çıkmaması nedeniyle isyan etti ve tek başına olduğunu vurgulayarak derneğe sahip çıkılması çağrısı yaptı

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Berkem’den ‘Derneğe Sahip Çıkın’ çağrısı
Futbolcular Derneği başkanı BerkemKorbay sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolculara derneğe sahip çıkma çağrısında bulundu ve “tek başımayım” dedi.
BerkemKorbay’ın paylaşımı şöyle “22 Aralıkta 1. Genel kurulda Futbolcular derneğine başkan aday çıkmadı, 29 Aralık 2. Genel kurula ertelenen periyotta da çıkmadı. Bugün 3 Ocak 2023, herhangi bir aday bulunamadığından gereken tarafımdan yapılacaktır. 
Bu süreçte, 
-Sözleşmelerin anlaşması olmaya yakın.
-Sayısı fazla işletmelerle anlaşmalar.
-Sahaya giriş konusunda anlaşma.
-ilk defa Futbolcular derneği kupası
-özel hastane ile bireysel(aileler de dahil) anlaşma
- üniversite ve lisans üstü anlaşması
-Lefkoşa belediyesi tarafından lokal 
- oyuncuların sigortalanması için sürecin cumhurbaşkanlığına bildirilmesi
- bütün bölgelere hitap edebilecek yönetim oluşturulması
-bütün dernek başkanları ile sağlıklı ilişki 
-hesap verilebilir faaliyet ve mali raporların şeffaf sunulması
-aktif sosyal medya hesaplarını sürdürüp ulaşılırlığını artırmak
-Borçsuz 
Bahsi geçen icraatların çok daha detaylı şekillerini Futbolcular Derneği sayfamızdan görebilirsiniz.
Ocak ayının ilk haftası geçmeden, bu sahipsiz dernek için bir karar vermek zorundayım. TEK başıma olduğumu bildirir. Önce futbolcu kardeşlerimden en azından son kez fikir talep ediyorum. 
Ne yapalım? Ciddi anlamda teslim olacağız.. 
Kısa süre içerisinde hiçbirşey çıkmazsa kendi fikirlerim ışıltısında süreç hakkında bilgi vereceğim.”
 
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