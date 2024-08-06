Berkem Korbay’ın son durağı Yalova

Ülkemizin başarılı futbolcularından Berkem Korbay, 1. Lig ekibi Yalova’yla anlaştı. Berkem yaptığı paylaşımda “Yeni adresimiz, Allah kısmet ederse yıllar sonrası, son durağımız olacak camiamız” dedi

Birinci Lig ekiplerinden Yalova bonservisli olarak Berkem Korbay'ı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler, hem oyuncu, hem de kulübüyle bonservisli olarak anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yalova'dan yapılan açıklamada, "Yalovamıza hoş geldin Berkem Korbay Kulübümüz, Berkem Korbay'ın bonservisli transferi için kendisi ve kulübü Yeniboğaziçi ile anlaşmaya vardı. Berkem Korbay kendisini sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Berkem Korbay'a Yalovamıza hoş geldin diyor, armamızın ışığında nice başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan Berkem ise şu paylaşımı yaptı:

“Yeni adresimiz, Allah kısmet ederse yıllar sonrası, son durağımız olacak camiamız Büyük YALOVA camiasına katıldığım için ve en önemlisi bana sualsiz güvendikleri için, meydan okumamız başlasın...Yapacak çok işimiz var!”

Geçtiğimiz sezonun başında Yeniboğaziçi'nde forma giyen Berkem Korbay, ikinci devre için Baf Ülkü Yurdu'na kiralansa da, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ikinci yarı Ülkü Yurdu'nda forma giyememişti.



