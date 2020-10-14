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Berkem, Cihangir ile masaya oturacak

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Berkem, Cihangir ile masaya oturacak
İsa TABAK
Küçük Kaymaklı’nın, Çağlar Toklu ve Gökhan Özer’in bonservisleri karşılığında bonservislerini Cihangir’e verdiği Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal ikilisinden Berkem, Cihangir ile henüz anlaşmadı.
Başarılı sağ kanat oyuncusu Berkem, kısa süre içerisinde Cihangir ile masaya oturarak anlaşmaya çalışacak. Berkem’i transfer etmek isteyen Girne Halk Evi yönetimi bu transferden vazgeçmişti.
 
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