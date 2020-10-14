Berkem, Cihangir ile masaya oturacak

İsa TABAK
Küçük Kaymaklı’nın, Çağlar Toklu ve Gökhan Özer’in bonservisleri karşılığında bonservislerini Cihangir’e verdiği Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal ikilisinden Berkem, Cihangir ile henüz anlaşmadı.
Başarılı sağ kanat oyuncusu Berkem, kısa süre içerisinde Cihangir ile masaya oturarak anlaşmaya çalışacak. Berkem’i transfer etmek isteyen Girne Halk Evi yönetimi bu transferden vazgeçmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.