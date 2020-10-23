banner480
banner69
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
2 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
21 0
 
Sivrisinekler perişan ediyor
Sivrisinekler perişan ediyor
41 0
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
UBP’de başkanlık yarışı başladı bile
411 0
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
Taekwondoda Bozatlı anısına yarışacaklar
19 0
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
34 0
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
27 0
banner529

Berkel’e başarılı ameliyat

banner476

Berkel’e başarılı ameliyat
K-PET BirinciLigekiplerindenLarnakaGençlerBirliği’nin kulüp başkanı Rıfat Berkelbel fıtığından dolayı ameliyat oldu.
Tedavi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine başvuran Rıfat Berkel için ameliyat kararı alınmıştı. Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi doktorları tarafından ameliyat edilen Rıfat Berkel’inameliyatı 6 saat sürdü. Ameliyattan 1 gün sonra doktorlar tarafından az da olsa yürütülen Rıfat Berkel kısa sürede sağlığına kavuşmak istiyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.