Berkel’e başarılı ameliyat

K-PET BirinciLigekiplerindenLarnakaGençlerBirliği’nin kulüp başkanı Rıfat Berkelbel fıtığından dolayı ameliyat oldu.

Tedavi için Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine başvuran Rıfat Berkel için ameliyat kararı alınmıştı. Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi doktorları tarafından ameliyat edilen Rıfat Berkel’inameliyatı 6 saat sürdü. Ameliyattan 1 gün sonra doktorlar tarafından az da olsa yürütülen Rıfat Berkel kısa sürede sağlığına kavuşmak istiyor.

