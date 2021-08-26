Berkel: Tesisi başkanlığım içerisinde hizmete sokmak isterdim

Rıfat Berkel “Gönül isterdi ki benim başkanlığımda başlatılan bu tesisi yine benim başkanlığım içerisinde hizmete sokalım. Ancak önemli olan Gençlerbirliği'nin geleceği ve başarısıdır.” açıklamasını yaptı

Gençlerbirliği kulüp başkanı Rıfat Berkel görevde bulunduğu süre içerisinde kulübün kendi ayakları üzerinde durabilmesi için çalıştığını söyledi.

Genel kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Rıfat Berkel şunları söyledi:

“Yönetim olarak kulübe ait İskele merkezindeki arazi üzerine gelir getirici tesis için adım attık. Tesis şu anda bitme aşamasındadır. Mevcut tesis bu sezondan itibaren kulübe gelir getirmeye başlayacak. Bu da yönetimi ciddi anlamda ekonomik olarak rahatlatacaktır. Dükkan ve ofislerin kısa zaman içerisinde açılışıyapılacak. "Gönül isterdi ki benim başkanlığında başlatılan bu tesisi yine benim başkanlığım içerisinde hizmete sokalım. Ancak önemli olan Gençlerbirliği'nin geleceği ve başarısıdır.

Gençlerbirliği kulübüne devlet tarafından tahsis edilen deniz kenarındaki 25 dönümlük arazi vardır. Bu arazinin de gelir getiren bir hale dönüştürülmesi durumunda Gençlerbirliği'nin maddi giderinin yüzde 80 – 90'ını karşılanacak duruma gelecek.

Kulüplerde başarı geçicidir. Önemli olanın kulübün geleceğini kurtaracak. Maddi gelir getirecek alt yapı ve tesislerdir. Gençlerbirliği'nin benim dönemimde bunun büyük kısmını başardı. Bu da benim adıma gurur vericidir.

Yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar dilerim. Gençlerbirliği'nin başarısı ve geleceği için kulübe destek olmaya devam edeceğim.”

