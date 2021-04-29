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Berkel, Sertoğlu'nun yanında

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Berkel, Sertoğlu'nun yanında
K-PET Birinci Lig kulüplerinden Larnaka Gençlerbirliği’nin başkanı Rifat Berkel, 5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
Rifat Berkel konu ile ilgili açıklamasında “Başkanlığı süresince dürüst, irici tavrı en önemlisi kulüplerin ayakta kalabilmesi için gecesini gündüzüne katan, tüm kulüplerimize eşit mesafede duran, gerektiğinde kulüplerimizin menfaatleri için en üst makamlar ile kavga edebilen Sn. Hasan Sertoğlu'na eskiden olduğu gibi desteğimiz tamdır. Hep birlikte ileriye gideceğiz.” ifadelerini kullandı.
 
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