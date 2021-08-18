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Berkel: Saygı gördüğüm yerde varım

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Berkel: Saygı gördüğüm yerde varım
Gençler Birliği başkanlığından istifa eden Rifat Berkel, istifası konusunda açıklamalarda bulundu.
Rifat Berkel'in açıklamaları şöyle:
"Söz konusu olan Larnaka Gençler Birliği'dir. 80 yıllık bir camiada yaklaşık 3 yıl başkanlık yapmak onurdur. Ben hakkımı helal ettim. Onlar da helal etsin.
Ayrılma sebeplerinden kişisel olanların üzerinde durmayacağim. Çünkü aslolan kulüptür. Bana görev süresinde katkı koyan herkese teşekkür ederim. Görev süremde camia ve taraftarlarla hiçbir sıkıntım olmadı. 300bin TL'ye yakın borçla kulübü devraldım. Şu anda kulüp artıdadır. Daha önce geri geldim. Ancak artık istifa kararımdan dönüş yoktur. Çünkü ben mutlu olduğum ve saygı gördüğüm yerde varım. Bu da maalesef benim kasabamda yoktur. Başkanlıktan istifa ettim ama Kulüpler Birliği yönetimindeki görevime devam edeceğim.”
 
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