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Berkel pes etti

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Berkel pes etti
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün düzenlediği yönetim kurulu toplantısında başkan Rıfat Berkel, istifasını yönetim kuruluna sundu.
Rifat Berkel'in istifasını sunmasıyla Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü, 28 Ağustos Cumartesi saat 19’00’da kulüp lokalinde seçimli genel kurula gitme kararı alındı.
 
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