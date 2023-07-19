Berkel de Kulüpler Birliği başkanlığına aday

Futbol Kulüpler Birliği’nde Cumartesi günü yapılacak olan yapılacakolağanüstü genel kurulda Aytaç Karavezirler’in ardından Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi RifatBerkel de Kulüpler Birliği başkanlığına aday oldu

Futbol Kulüpler Birliği olağanüstü genel kurulu Cumartesi yapılacak. Aytaç Karavezirler’in istifası üzerine gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda Aytaç Karavezirler yeniden adaylığını açıklarken Larnaka Gençlerbirliği kulübü eski başkanı ve Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi RifatBerkel de Kulüpler Birliği başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

RifatBerkelönceki akşam düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklarken projelerini de basın mensuplarıyla paylaştı. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın tam destek verdiği Berkel birlikte hareket edeceklerini ve projeleri birlikte hayata geçireceklerini kaydetti. Berkel Kulüpler arasındaki dayanışma ve işbirliği teşvik ederek futbol camiasının güçlenmesini ve ortak hedeflerin gerçekleşmesini sağlamak için aday olduğunu açıkladı. Kulüpler Birliği Olağanüstü genel kurulu Cumartesi günü saat 10.30’da Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

