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Berkant, KKTC’de devam etmek istiyor

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Berkant, KKTC’de devam etmek istiyor
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Ülkemiz liglerinde son iki sezondur forma giyen TC'liforvet Berkant İstanbul, yeni sezonu da KKTC'de geçirme hedefinde olduğu bildirildi.
2021-22 futbol sezonunda Dörtyol ve Kaplıca Karadeniz 61’de oynayan ve Dörtyol’da gol kralı da olan Berkant 2022-23 futbol sezonunda ise Düzkaya formasını giymişti. Son iki sezonda toplam 76 gole imza atan Berkant, gelecek olan teklifleri değerlendirecek.
 
 
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