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Berkan Kutlu Galatasaray'da

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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu renklerine bağladığını açıkladı. Sarı-kırmzılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

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Berkan Kutlu Galatasaray'da
Galatasaray, Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."
Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, takımıyla birlikte 42 maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 asist yapmıştı.
Daha önce kadrosunu Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, AlexandruCicaldau, SachaBoey ve Patrick Van Aanholt ile güçlendiren Galatasaray, Berkan ile birlikte 7. transferini yaptı.
 
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