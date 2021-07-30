Berkan Kutlu Galatasaray'da

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu renklerine bağladığını açıkladı. Sarı-kırmzılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "25.01.1998 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşmaya varılmıştır."

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, takımıyla birlikte 42 maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Daha önce kadrosunu Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, AlexandruCicaldau, SachaBoey ve Patrick Van Aanholt ile güçlendiren Galatasaray, Berkan ile birlikte 7. transferini yaptı.

