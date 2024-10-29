Beraberliklere abone oldular

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun altıncı hafta erteleme maçları bugün oynandı.
AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nunaltıncı hafta maçında Düzkaya KOSK, Yalova’yı konuk etti. Düzkaya KOSK – Yalova maçı Dr Ali Özsoy Stadında oynanırken, maçı Şakir Azizoğlu yönetti.
Düzkaya,Yalova karşısında maçta daha etkili olmasına rağmen iyi savunma yapan Yalova rakibine çok pozisyon vermedi. Düzkaya’nın bulduğu pozisyonlarda da Yalova kalecisi Övgü başarılıydı.
İkinci devrede de Düzkaya,daha etkili oynarken, 75’te Sergülen’in kırmızı kart görmesiyle Yalova 10 kişi kaldı. Yalova kalecisi Övgü başarılı kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, Berkay’ın klas frikik şutunu da kurtardı. Maç ise başladığı gibi golsüz 0 – 0 sona erdi.
 
 
 
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